Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonları

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Denizli'de düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Denizli'de düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente geldiği tespit edilen ve şüphe üzerine durdurulan iki araçta, narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Ekipler, aracın motor kısmına saklanmış 1 kilo 823 gram skunk ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 2 kilogram skunk, 1 kilo 323 gram esrar, 68 gram eroin ile 79 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonlarda, 31 kişi "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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