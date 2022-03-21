Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

21.03.2022 18:11
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente şehir dışından uyuşturucu getirdiği iddiasıyla takibe alınan 2 kadın gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında, 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar ele geçirildi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Denizli'de geçen hafta yapılan diğer operasyonlarda da 13 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 224 birim sentetik kannabinoid ile 57 gram eroin ele geçirildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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