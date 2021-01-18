Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 zanlı yakalandı.

Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu