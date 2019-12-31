Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar son bir hafta içerisinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre şehirlerden Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı.


Operasyonlarda ayrıca 21 adet ecstasy hap, 28 gram eroin, 20 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
17:06 Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika Haber
17:04 Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi - Son Dakika Haber
17:02 Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi - Son Dakika Haber
17:01 Yeni yıl öncesi çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
16:59 Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi - Son Dakika Haber
16:38 Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
16:32 Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]