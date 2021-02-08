Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 294 gram esrar, 119 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 1065 tek kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve 5 mermi, 2 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira ele geçirildi.

Ekipler, zanlılarla bağlantılı 19 şüpheliyi de daha sonraki çalışmalarda gözaltına aldı.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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