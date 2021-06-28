Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran'da çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 150 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan, 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika