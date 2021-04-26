Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ve satılacağı ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı, aramalarda 5 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik ekiplerinin 19-25 Nisan'da kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda da 27 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramada sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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