Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı

47 dakika önce

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi yakalandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı, System.String[]
DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi yakalandı. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı öne sürülen bir polis memuru da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmada, 1 polis memurunun uyuşturucu madde satan kişilere operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine; Özel Harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca operasyonda drone da kullanıldı. 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, açılmayan çelik kapılar koçbaşları ve balyozlarla kırıldı. Evlerde dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, satışa hazır paketlenmiş halde toplam 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya da el kondu. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru A.K. ile birlikte 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:40 Kaynak: DHA

Polis, Denizli, 3. Sayfa
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