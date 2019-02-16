Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı (2)

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı (2)

23 dakika önce

HEPSİ TUTUKLANDIDenizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı (2), System.String[]
HEPSİ TUTUKLANDI

Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Güncel
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