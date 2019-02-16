Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Polis, 12 Gözaltı (2)
23 dakika önce
HEPSİ TUTUKLANDIDenizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI Denizli
'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
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