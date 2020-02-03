Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

6 saat önce

Denizli'de narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama, System.String[]

Denizli'de narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından farklı tarihlerde 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 131,6 gram eroin, 49 gram metamfetamin maddesi, 21 gram esrar, 124 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet terazi, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı
Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]