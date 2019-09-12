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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

47 dakika önce

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu Jandarmanın zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonunda 3 kişi tutuklandı Zehir taciri kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kafasına tişörtünü geçirdiDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya...

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Jandarmanın zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Zehir taciri kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kafasına tişörtünü geçirdi

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya gerçekleştirilen uyuşturucu baskınları sonrası gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çal ilçe merkezi ve 6 mahallede jandarma narkotik ekipleri 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmaya ait eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. Yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa S., Ahmet B., ve Murat H., tutuklanırken, H.Ç., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan şahıslardan birisinin ceza evine götürülürken tişörtü ile yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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