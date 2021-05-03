Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de zehir tacirleri kağıda emdirdikleri uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Kent genelindeki operasyonlarda ise 37 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi alan Narkotik timleri, kente giren aracı adım adım takip etti. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken kağıda emdirdikleri 7 bin 480 kullanımlık kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca kent genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 51 adet mermi, farklı miktarlarda satışa hazır metamfetamin, esrar, eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ