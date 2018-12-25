Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 169 uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:23 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Güncel
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