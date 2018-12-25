Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli
'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Pamukkale
ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 2'si İran
uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 169 uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.