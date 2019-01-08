Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Denizli
'nin Honaz
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Gürlek
Mahallesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada 3 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA
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