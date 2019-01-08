Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürlek Mahallesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde sattıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.


Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada 3 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA

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