Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

59 dakika önce

Denizli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu satıcılarını takibe alan narkotik ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizleyerek getirttiklerini tespit etti.

Ekiplerin, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.Ö, Ş.Ö, D.S, E.T, İ.D ve B.D. tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:29 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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