Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Uyuşturucu satıcılarını takibe alan narkotik ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizleyerek getirttiklerini tespit etti.



Ekiplerin, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.Ö, Ş.Ö, D.S, E.T, İ.D ve B.D. tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz

Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar

Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı!