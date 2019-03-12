Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akköy Mahallesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yapacakları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip sonrası şüphelilerin hareket halinde olduğunu belirleyen ekipler bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan kontrolde otomobilin bagajındaki yedek tekerleğin içine gizlenmiş bin 253 uyuşturucu hap ve torpido kısmında 5 gram metamfetamin ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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