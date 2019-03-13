Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak düzenlenen operasyonda, Beylerbeyi Mahallesi'nde D.C'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 103 gram eroin ele geçirdi.

Sürücü D.C. ile araçta bulunan B.C, P.I. ve T.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:08 Kaynak: AA

Sarayköy, Denizli, Güncel
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