Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen D.C'nin evinde yapılan aramada 90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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