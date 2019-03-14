Son Dakika Haberleri: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen D.C'nin evinde yapılan aramada 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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