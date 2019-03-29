Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Denizli
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi
ve Pamukkale
ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik
arama köpeği "Evlat"ın da katılımıyla adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 12 fişek ele geçirildi. Adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 900 liraya da el konuldu.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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