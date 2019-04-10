Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu
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Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Çal Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 12 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.T ile H.K çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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