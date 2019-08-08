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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'de bonzai imal ettiği öne sürülen 1 kişi ile kullanıcı olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Denizli'de bonzai imal ettiği öne sürülen 1 kişi ile kullanıcı olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilen bir ikametten 0,26 gram sentetik uyuşturucu temin eden 2 kişiyi yakaladı.
Ekiplerin uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen ikamete düzenlediği operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, 51 paket halinde satışa hazır hale getirilmiş 16,9 gram bonzai, 4 paket halinde bonzai imalinde kullanıldığı değerlendirilen toplam 681 gram kimyasal madde, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda özel ebatlarda kesilmiş kağıt parçası, plastik eldiven ve maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının, 5 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu da tespit edildi.
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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