Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonu
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı ise tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüpheliler K.S. ile A.G'yi takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı yaşanan kovalamaca sonucu Çamlaraltı Mahallesi'nde durduran ekipler, otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlılarının kaldıkları evde dedektör köpeklerle yapılan aramada ise elektrik kablosu kutusuna saklanmış halde 250 gram daha sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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