Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonu
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 kilogram esrar ile 11 kök keneviri ele geçirildi. Operasyonda çiftçilik yaptığı öğrenilen H.B. (55) gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen H.B. tutuklandı.

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:08 Kaynak: AA
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