Denizli'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:08 Kaynak: AA
Denizli'nin Honaz ilçesindeki operasyonda, 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 2 kilogram esrar ile 11 kök keneviri ele geçirildi. Operasyonda çiftçilik yaptığı öğrenilen H.B. (55) gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen H.B. tutuklandı.
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