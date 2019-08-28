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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüphelileri takibe alarak, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katındaki dairede 367 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü İran uyruklu 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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