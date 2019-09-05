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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

43 dakika önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Baklan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Uyuşturucunun depolandığı ve satışa çıkarıldığı adreste dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 11 kilo 700 gram esrar, 4 kök kenevir, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli, Baklan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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