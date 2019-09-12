Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonu
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezi ve bazı mahallelerde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi, Mustafa S, Ahmet B, Murat H. ve Hilal K, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden Mustafa S, Ahmet B, Murat H, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Hilal K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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