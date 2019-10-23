Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı

1 saat önce

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltıDENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı

DENİZLİ'de uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik 2 aylık fizik ve teknik takibin ardından sabah harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 12 ayrı adrese baskın yapıldı. Evler narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla arandı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınınken; yapılan aramalarda ise 38 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 23 sentetik hap, 0,7 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi
Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Koruma altındaki şahini öldüren avcılar, karakolun önünde poz verdi Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]