Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent merkezi, Çal ve Serinhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Takibe alınan şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan operasyonda 300 gram skunk, 30 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 320 lira, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, el bombası şekli verilmiş sis bombası, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 200 avro ile hassas terazi ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.