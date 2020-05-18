Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde 44,5 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların otomobilinde dedektör köpek Jibby'nin de desteğiyle yapılan aramada, direksiyon altında gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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