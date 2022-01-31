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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

31.01.2022 19:19
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibin ardından 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 378 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 400 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.?

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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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