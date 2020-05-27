Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. "Lojistik faaliyeti" adı altında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şebeke üyelerini takibe alan polis, plakası belirtilmeyen tırı izlemeye başladı. Söz konusu tırı kent merkezi girişinde durduran ekipler, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Dedektör köpek Jibby'nin de katıldığı aramada, tırın kapalı dorsesine yüklenmiş otomobilde 310 gram eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde ise 208 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 234 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi

Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı

Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi

Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu

Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı

Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti