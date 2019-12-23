Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere ve çevre illerden kente uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 250 gram afyon sakızı, 10 ecstasy hap, 40,8 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 227 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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