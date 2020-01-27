Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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