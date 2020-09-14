Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve otomobilleri arandı. Narkotik köpeği Jibby'nin de katıldığı aramalarda, bir otomobilin vites kutusunun altında 43 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain bulundu.

Evlerde yapılan aramada ise 3 kilogram sentetik kannabinoid, 1337 gram esrar, 9 sentetik hap, 221 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.