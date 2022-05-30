Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada otomobilin hoparlör sistemi içine saklanan bir miktar skunk bulundu.

Ekiplerce uyuşturucu maddeye el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri şüpheliyle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 10 kişiyi daha yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 921 gram esrar, 407 gram skunk ile satışa hazır vaziyette çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.