Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan 16 kişi operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 291 gram esrar, 162 uyuşturucu hap, satışa hazır paketlerde eroin ve metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.