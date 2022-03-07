Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

07.03.2022 18:16

Son dakika haberler: Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çevre illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan yolcu otobüsündeki iki yolcu, terminalde indikten sonra çantalarında arama yapıldı.

Çay paketlerine gizlenmiş 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulan polis, iki yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen 15 kişi de ekiplerce yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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