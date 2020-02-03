Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

20 dakika önce

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, System.String[]

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 131 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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