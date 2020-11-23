Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenledikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 566 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 15 gram eroin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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