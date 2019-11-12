Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde sevk ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.