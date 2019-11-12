Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 zanlıdan 21'i tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde sevk ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik 11 adrese...

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde sevk ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:20:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 21'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]