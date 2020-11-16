Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 215 gram sentetik uyuşturucu, bir gram eroin, 48 gram esrar, 9 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu