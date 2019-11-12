Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu satışına 21 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucu satışına 21 tutuklama

8 saat önce

DENİZLİ'de, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu satışına 21 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik geçen pazar günü 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda, 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1620 gram skunk, 60 gram esrar, 35 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 6 gram afyon sakızı, yeşil reçeteyle satılan 209 hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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