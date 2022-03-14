Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

14.03.2022 15:34
Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 16 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 16 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7240 Birim sentetik kannabinoid maddesi ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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