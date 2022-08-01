Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı

01.08.2022 16:02
Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. 4 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 168 gram Metamfetamin, 27 gram Skunk, 104 adet Sentetik Ecza Hap, Eroin, Esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 54 adet mermi ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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