Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı

22.08.2022 15:39
Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 311,8 gram metamfetamin, 30,7 gram eroin, 7 kök kenevir bitkisi, 11 gram esrar maddesi, 22 adet sentetik ecza, 1 adet tüfek ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretine karışan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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