Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 14:29
Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 373 gram Metamfetamin, 95 gram Eroin, 68 gram Esrar, 24 Adet Sentetik Ecza, 15 adet Ecstasy Hap, 0,7 gram Skunk ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı Denizli'de 1 haftada 64 kişi tutuklandı Gelecek Partisi'nden toplu istifa Gelecek Partisi'nden toplu istifa
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:14:39. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement