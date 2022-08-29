Uyuşturucu ticaretine karışan 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 8 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 858,1 gram esrar, 513,5 gram metamfetamin, 36,6 gram eroin, 2 kök kenevir bitkisi, 0,9 gram skunk ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ