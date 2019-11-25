Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri 18 - 24 Kasım tarihlerinde yaptığı operasyonlar neticesinde olaylarda, 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 sentetik ecza hap, 17 gram eroin, 0,8 gram skunk maddesi, 2 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olaylar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemelerce 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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