Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 yeşil reçeteli hap, 17 gram eroin, 0.8 gram skunk, 2 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca mermisi ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticaretine 16 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]