Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 5 farklı adrese yapılan baskınlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 356 gram metamfetamin, 447 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 135 uyuşturucu hap ve hassas terazi düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K., A.T., A.A., M.A.A. tutuklandı. Yakalandığında polislere sahte kimlik gösterdiği belirtilen A.A.'nın 5 ayrı suçtan toplam 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirtildi. B.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]